Гендиректор "Спартака" Малышев назвал обидным поражение от "Урала"

"Спартак" на выезде уступил "Уралу" со счетом 2:3 в матче четвертого тура РПЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. "Спартак" не здорово провел матч Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского футбольного клуба "Урал", но это обидное поражение. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор "Спартака" Олег Малышев.

11 августа "Спартак" на выезде уступил "Уралу" со счетом 2:3 в матче четвертого тура РПЛ.

"Конечно, как всегда, как болельщик, я переживаю за результат и игру команды, - сказал Малышев. - Поэтому поражение обидное, да. Слушайте, любая, даже самая сильная команда может иметь неудачный матч, который проигрывает. Самое главное - сделать выводы и работать дальше".

"Оборона играет не так, как хотелось бы? Я думаю, что оценку игры команды и каких-то тактических схем - все это к тренеру, не ко мне. Стоит ли усилить защиту? Как вы знаете, команда защищается вся, не только центральные защитники. Игра обороны - игра всей команды. Заслуженно ли? Очевидно, что мы сегодня играли не здорово. Результат мог быть разным, могли выиграть, ситуация менялась всю игру", - добавил Малышев.

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков в 4 матчах.