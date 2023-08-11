Минспорт: 67 человек сменили российское спортивное гражданство с 2022 года

Из них 47 человек представляют летние олимпийские виды спорта

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российское спортивное гражданство с 2022 года сменили 67 спортсменов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

"По имеющейся информации, в 2022 и 2023 годах количество спортсменов сборных, сменивших спортивное гражданство, составляет 67 человек. Из них 47 человек - представители летних олимпийских видов спорта, 8 человек - зимних олимпийских видов спорта и 12 - неолимпийских видов спорта", - говорится в заявлении.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.