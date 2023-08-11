11 августа, 17:55
Хоккей в России

Международная федерация хоккея вынесет решение по контракту Федотова 14 августа

8 июля КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым, в тот же день в НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Решение Международной федерации хоккея (IIHF) по легитимности контракта российского вратаря Ивана Федотова с московским ЦСКА будет вынесено 14 августа. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

"Заявление Международной федерации хоккея по Федотову будет в понедельник", - сказал Тардиф.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в Национальной хоккейной лиге заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", которое было заключено перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. Позднее в Федерации хоккея России сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта. 

Теги:
Хоккей в России
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