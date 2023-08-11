Иванов считает, что футболисты "Урала" заслуженно победили "Спартак" в матче РПЛ

В пятницу "Урал" на своем поле победил "Спартака" со счетом 3:2 и нанес столичному клубу первое поражение в нынешнем сезоне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского "Урала" по большому счету переиграли игроков московского "Спартака" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал президент "Урала" Григорий Иванов.

В пятницу "Урал" на своем поле победил "Спартака" со счетом 3:2 и нанес столичному клубу первое поражение в нынешнем сезоне.

"Игра была эмоциональной, мы показали хороший футбол, ну и "Спартак" есть "Спартак". По большому счету, мы переиграли "Спартак", у нас моменты были, пенальти не забили. В первой тайме Алексей Каштанов не забил, потом Гильерме Шеттине не забил в пустые ворота", - сказал Иванов.

Президент "Урала" добавил, что игроки не получат повышенные премиальные за победу над "Спартаком". "Будут ли тройные премиальные? Нет", - отметил Иванов.

"Урал" после победы вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, на счету екатеринбургской команды 10 очков в 4 встречах.