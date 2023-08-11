"Спартак" победил "Зенит" в матче Молодежной футбольной лиги

Спартаковцы забили два безответных мяча

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:0 обыграл петербургский "Зенит" в домашнем матче шестого тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ).

Забитыми мячами отметились Никита Бозов (24-я минута, с пенальти) и Сергей Гайдук (90+5). Защитник "Зенита" Стефан Калинов был удален на 41-й минуте встречи за вторую желтую карточку. Еще один игрок обороны петербургской команды Никита Вершинин на первой компенсированной минуте ко второму тайму получил прямую красную карточку.

"Спартак" и "Зенит" по итогам шести туров имеют на своем счету по 10 очков. Московский клуб располагается на пятой позиции в турнирной таблице, петербургская команда занимает девятое место. В следующем туре "Зенит" примет "Пари Нижний Новгород" 17 августа. "Спартак" в тот же день сыграет на выезде против "Акрона" из Тольятти.