Абаскаль считает, что "Спартаку" в матче с "Уралом" не хватило зрелости и контроля игры

"Спартак" на выезде уступил "Уралу" со счетом 2:3

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Московскому "Спартаку" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала" не хватило зрелости и контроля хода игры. Об этом он сообщил журналистам.

В пятницу "Спартак" на выезде уступил "Уралу" со счетом 2:3 и потерпел первое поражение в нынешнем сезоне. Победный гол екатеринбургская команда забила на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте.

"Очень жаль, мы допустили ошибки, думал, что обязательно встанем и справимся, - сказал Абаскаль. - Конечно, ведя в счете на 88-й минуте, нужно доводить дело до победы. Сегодня дело не в календаре, мы проиграли, должны будем реагировать. Замена Тео Бонгонды была связана с тем, что нам нужно было освежить игру. Антон Зиньковский тоже провел хорошую игру до этого, нам нужно было дать ему шанс".

"Нам сегодня не хватило зрелости и контроля, потому что в таких матчах необходимо контролировать ход игры. В принципе, здесь соперникам тяжело играть с "Уралом". Игра построена на длинных передачах вперед, если ты не выигрываешь единоборства, то приходится играть против подач в штрафную. Тем не менее нужно забивать, мы забили, сравняли, вышли вперед, но, к сожалению, снова пропустили, снова после стандарта. А третий гол, честно говоря, я объяснить не могу", - добавил главный тренер красно-белых.

"Урал" после победы вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, на счету екатеринбургской команды 10 очков по итогам 4 матчей. "Спартак" идет третьим с 9 очками.