Гончаренко: игрокам "Урала" нужно эмоционально восстановиться после матча со "Спартаком"

Екатеринбуржцы победили красно-белых, забив два мяча в концовке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Победа над московским футбольным клубом "Спартак" получилась очень эмоциональной для екатеринбургского "Урала", поэтому игрокам требуется особое восстановление. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко.

11 августа "Урал" дома победил "Спартак" со счетом 3:2 в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Даже мне сложно припомнить столь эмоциональный матч, имея за плечами Лигу чемпионов и Лигу Европы, - сказал Гончаренко. - Все-таки "Спартак" способствует тому, чтобы футбол был качественным, чтобы он был открытым, то есть они атакуют сами, дают атаковать сопернику, куча голов, хотя сейчас это свойственно, много голов забивается в чемпионате, это отличие от футбола, который был пять лет назад, сейчас достаточно многие команды играют открыто. Все болельщики здорово нас поддержали, когда счет стал не в нашу пользу, они дали нам очень хороший заряд, но и реакция команды, конечно, такая, которую даже нам было сложно предсказать, что, проигрывая, можем сравнять и еще победить. В конце такой эмоциональный выхлоп получился".

"Хорошо, что следующий матч у нас не скоро, потому что нужно восстановиться как физически, так и эмоционально. Ну а так, конечно, мы довольны, могу сказать, что нам в таблицу нужно заглядывать только весной", - добавил Гончаренко.

"Урал" после победы вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, на счету екатеринбургской команды 10 очков по итогам 4 матчей. Следующую встречу в чемпионате екатеринбуржцы проведут 19 августа в гостях против "Балтики".