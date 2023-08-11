Россиянки завоевали пять золотых медалей в соревнованиях по боксу на Играх стран СНГ

По итогам восьми соревновательных дней Игр стран СНГ сборная России лидирует в медальном зачете

ОРША, 11 августа. /ТАСС/. Сборная России завоевала пять золотых медалей в соревнованиях по боксу среди женщин на II Играх стран СНГ.

Победительницами соревнований стали Анастасия Ахунова (весовая категория до 52 кг), Луиза Коваленко (до 57 кг), Анастасия Климова (до 60 кг), Анастасия Малова (до 75 кг) и Ангелина Симакова (свыше 81 кг). Серебряные медали завоевали Дарья Зрянина (до 48 кг), Азиза Оторова (до 50 кг), Ева Никитина (до 66 кг), Лала Аббасова (до 70 кг) и Анастасия Панина (до 81 кг). Бронзовые награды на счету Арины Голд (до 54 кг) и Арины Макаровой (до 63 кг). Соревнования по боксу среди мужчин пройдут 12 августа, всего будет разыграно 13 комплектов медалей.

Семь комплектов медалей было разыграно в соревнованиях по плаванию. Победителями Игр стран СНГ среди российских спортсменов стали Кира Манохина (100 метров вольным стилем), Милана Степанова (200 метров на спине), Даниил Писецкий (200 метров брассом), Виктория Блинова (200 метров комплексным плаванием) и Егор Бабинич (400 метров вольным стилем). Также сборная России победила в двух эстафетах 4x100 метров комплексным плаванием у мужчин и женщин.

Россиянин Кирилл Карачин выиграл золотую медаль в личных соревнованиях по пятиборью. Сборная России также сумела победить в командных соревнованиях. В турнире по волейболу мужская сборная победила команду ОАЭ, женская сборная России одолела команду Армении. Обе встречи завершились со счетом 3-0.

Мужская и женская сборные России вышли в полуфиналы соревнований по баскетболу 3x3. 12 августа спортсмены разыграют плей-офф, по итогам которого определятся победители и призеры турнира. Соперники российских команд будут определены после четвертьфинальных встреч.

Сборная России лидирует в медальном зачете по итогам восьми соревновательных дней. На счету российской команды 103 золотые, 65 серебряных и 36 бронзовых наград. В тройку лучших также входят сборные Белоруссии (30-48-83) и Узбекистана (15-15-39).