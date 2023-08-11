Самсонова победила вторую ракетку мира Соболенко и вышла в четвертьфинал турнира в Канаде

В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей матча между Петрой Квитовой из Чехии и швейцаркой Белиндой Бенчич

ТАСС, 11 августа. Россиянка Людмила Самсонова обыграла Арину Соболенко из Белоруссии в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 6:3 в пользу Самсоновой, посеянной на турнире под 15-м номером. Соболенко выступала под вторым номером. В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей матча между Петрой Квитовой из Чехии и швейцаркой Белиндой Бенчич.

Самсоновой 24 года, она занимает 18-е место в рейтинге WTA. Спортсменка победила на четырех турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021) и Открытого чемпионата США (2022).

Соболенко 25 лет, она является второй ракеткой мира. На счету белоруски 13 титулов WTA. В 2023 году теннисистка выиграла первый турнир Большого шлема в карьере, став победительницей Открытого чемпионата Австралии.

Соревнование в Монреале относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Призовой фонд составляет $2,78 млн. Действующей победительницей соревнования в Монреале является итальянка Камила Джорджи (2021). В 2022 году на канадском турнире категории WTA 1 000, который прошел в Торонто, победила румынка Симона Халеп.