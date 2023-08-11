11 августа, 19:50
Зимние олимпийские виды спорта

Умер муж заслуженного тренера России по фигурному катанию Водорезовой Сергей Буянов

Последние несколько лет Буянов лечился от онкологического заболевания

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Скончался супруг заслуженного тренера России по фигурному катанию Елены Водорезовой (в замужестве - Буяновой) Сергей Буянов. Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

"К сожалению, это так", - сказал Гуляев.

Буянов родился в 1956 году, он занимался конькобежным спортом, стал кандидатом в мастера спорта. Буянов и Водорезова состояли в браке с 1984 года. Последние несколько лет Буянов лечился от онкологического заболевания.

Водорезова является чемпионкой мира 1983 года, также на ее счету одна серебряная (1983) и две бронзовые (1978, 1982) награды чемпионатов Европы. Она стала первой фигуристкой в истории СССР, которая смогла взойти на пьедестал на международных соревнованиях. 

Теги:
Зимние олимпийские виды спорта
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