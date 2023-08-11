Полиция Греции направила на борьбу с фанатским насилием более 2 тыс. сотрудников

В понедельник в районе Неа-Филадельфия в Афинах произошла массовая драка между болельщиками греческого АЕК и хорватского "Динамо"

АФИНЫ, 11 августа. /ТАСС/. Министерство по делам защиты граждан Греции перед матчами еврокубковых турниров подготовило многодневную операцию полиции по предотвращению насилия со стороны фанатов, в ней участвуют более 2 тыс. полицейских. Об этом сообщает Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA) со ссылкой на источники в ведомстве.

"Специальный многодневный план греческой полиции с развертыванием более 2 тыс. полицейских был реализован после столкновений и пролития крови в [афинском районе] Неа-Филадельфия для предотвращения инцидентов между фанатами, так как имелась достоверная информация о том, что из-за напряженной обстановки готовились инциденты в [столичной области] Аттике в связи с футбольными матчами греческих команд в еврокубках", - отметили источники.

Как отмечают в Министерстве по делам защиты граждан Греции, "сотрудники полиции препятствовали возникновению правонарушений и продолжат эту работу по борьбе с групповым насилием, сосредоточившись как на превентивных, так и на репрессивных аспектах проблемы".

В понедельник в районе Неа-Филадельфия в Афинах произошла массовая драка между болельщиками греческого АЕК и хорватского "Динамо" (Загреб), которые, несмотря на запрет Союза европейских футбольных ассоциаций на их присутствие на матче против АЕК, приехали в Грецию. Участники беспорядков, спровоцированных хорватскими хулиганами, использовали в драке самодельные зажигательные устройства и биты, камни и ножи. В результате столкновений умер 29-летний грек, получивший множественные ножевые ранения, 8 человек были ранены. Первоначально полиция арестовала 96 человек, в том числе 82 хорвата, австрийца, боснийца, албанца, немца, остальные были греками из фан-клуба "Панатинаикос". Затем были задержаны еще несколько хорватов, которые пытались уехать на родину через Италию. В итоге число обвиняемых достигло 105 человек.

В пятницу первая группа из 30 обвиняемых предстала перед 3 следователями для дачи показаний, до воскресенья аналогичную процедуру пройдут еще 2 группы в 30 и 45 человек. По словам адвокатов, все арестованные отрицают свою вину в убийстве грека.

Во вторник правительство Греции отстранило 7 полицейских начальников от выполнения их должностных обязанностей и начало внутреннее расследование из-за беспрепятственного прибытия около 200 хорватских болельщиков в Афины.