Россиянин Медведев не смог выйти в полуфинал турнира в Торонто

Медведев проиграл в четвертьфинале австралийцу Алексу де Минауру

ТАСС, 11 августа. Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл австралийцу Алексу де Минауру в четвертьфинальном матче Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Торонто.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 7:5 в пользу австралийца, не получившего номер посева на турнире. Медведев выступал под вторым номером. Соперником де Минаура в полуфинале станет испанец Алехандро Давидович-Фокина (без номера посева), который на этом турнире победил четвертую ракетку мира норвежца Каспера Рууда и представителя Германии Александра Зверева (13-й номер посева).

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Де Минауру 24 года, он располагается на 18-й позиции мирового рейтинга. На счету спортсмена семь титулов ATP. В 2020 году спортсмен дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата США, что является его лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Соревнование в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнование проходит на покрытии "хард", призовой фонд составляет $6,6 млн. Действующим победителем турнира в Торонто является Медведев (2021). В 2022 году на канадском турнире серии "Мастерс", который прошел в Монреале, победил испанец Пабло Карреньо-Буста.