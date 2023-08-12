Российская теннисистка Самсонова вышла в полуфинал турнира в Монреале

В четвертьфинале спортсменка обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич

ТАСС, 12 августа. Россиянка Людмила Самсонова обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Самсоновой, посеянной на турнире под 15-м номером. У Бенчич был 12-й номер посева. В полуфинале Самсонова сыграет с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан.

Самсоновой 24 года, она занимает 18-е место в рейтинге WTA. Спортсменка победила на четырех турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021) и Открытого чемпионата США (2022).

Бенчич 26 лет, она занимает 13-е место в рейтинге WTA. В 2019 году швейцарка вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. Она является чемпионкой Игр в Токио в одиночном разряде и серебряным призером Олимпиады в паре.

Турнир в Монреале относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Призовой фонд составляет $2,78 млн. Действующей победительницей турнира в Монреале является итальянка Камила Джорджи (2021). В 2022 году на канадском турнире категории WTA 1 000, который прошел в Торонто, победила румынка Симона Халеп.