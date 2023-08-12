Словацкий хоккеист "Спартака" Чайковски признался в любви к России

Игрок выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2016 года

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Словацкий хоккеист московского "Спартака" Михал Чайковски решил остаться играть в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), потому что ему нравится жить в России. Об этом он сообщил ТАСС.

"У меня в "Спартаке" много друзей, здесь собрались классные ребята, тренерский штаб и персонал, - сказал Чайковски. - Это большой клуб с богатой историей и традициями, рад находиться здесь. Варианты за границей я не рассматривал - хотел остаться в России, потому что здесь мне нравится, у меня здесь много друзей. Меня окружают только хорошие люди, ни про кого я не могу сказать ни одного плохого слова".

"В Словакии не всем нравится мой выбор, с хейтом тоже сталкиваюсь, но есть и те, кто понимают мой выбор и хорошо к нему относятся. Как и в Чехии, нам тоже запретили играть за сборную на чемпионате мира, но могу только повторить - здесь классные люди, мне и моей семье здесь нравится", - добавил он.

Хоккеист отметил, что пока не рассматривал вариант получения российского гражданства, потому что правила его страны запрещают иметь паспорт другой страны.

Чайковски 31 год, он является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине. В КХЛ он выступает с 2016 года. В "Спартак" хоккеист перешел в мае, до этого он играл за московское "Динамо", "Автомобилист" и "Сибирь".