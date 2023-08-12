Александр Овечкин выпустил собственную коллекцию одежды

Коллекция получила название OVIGR8

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин выпустил собственную линию одежды OVIGR8. Об этом ТАСС сообщили в компании Zasport, которая является официальным экипировщиком Олимпийского комитета России.

В названии линейки использованы два прозвища Овечкина - Ови и The Great Eight (Великая восьмерка - номер, под которым Овечкин" выступает в "Вашингтоне").

"Спортивный мерч - это важная составляющая спортивной культуры, которая объединяет поклонников хоккея в одно сообщество, - приводят в компании комментарий Овечкина. - Это модный продукт, который нравится мне самому и в создании которого я лично принимал участие. Благодарю Zasport за поддержку, в ближайших планах у нас - расширить линейку продукции и сделать OVIGR8 sport&casual популярным мировым брендом".

Овечкину 37 лет, он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Россиянин забросил 822 шайбы и уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894). В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтона", за который выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).