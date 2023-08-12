Тренер молодежной команды "Спартака" прокомментировал победу над "Зенитом"

Красно-белые выиграли со счетом 2:0

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Удаление в первом тайме не сказалось на игре молодежного петербургского футбольного клуба "Зенит" в матче против московского "Спартака". Такое мнение ТАСС высказал главный тренер молодежной команды "Спартака" Вадим Романов.

11 августа "Спартак" обыграл "Зенит" со счетом 2:0 в матче шестого тура Молодежной футбольной лиги. Защитник "Зенита" Стефан Калинов был удален на 41-й минуте встречи за вторую желтую карточку. Еще один игрок обороны петербургской команды Никита Вершинин на первой компенсированной ко второму тайму минуте получил прямую красную карточку.

"Была фантастическая обстановка, мы всегда рады, когда к нам приходят болельщики, они посещают наши игры дома и на выезде, сумасшедшая обстановка была в дерби с ЦСКА, мы очень рады, очень приятно, - сказал Романов. - Хочется сказать большое спасибо за поддержку, энергию, драйв, для нас это большая гордость, что болельщики в таком большом составе поддерживают молодежь, создают такую энергетику. Что касается удалений, то в любом случае в любом количестве "Зенит" является очень опасным соперником, особо на ход игры первое удаление не повлияло, достаточно агрессивно и опасно "Зенит" действовал в атаке. Очень рады, что мы квалифицированно и качественно оборонялись, а также очень хорошо атаковали, учитывая, что у "Зенита" очень сбалансированная команда, мы сыграли очень грамотно, очень организованно, использовали те шансы, которые у нас были".

"Наша задача - готовить футболистов, мы являемся второй командой, "Спартак", наверное, одна из немногих команд, где воспитанников в первой команде большое количество. Поэтому нашей первостепенной задачей является подготовка футболистов для первой команды, Павел Мелешин и Даниил Зорин, которые в прошлом году играли за нас, находятся в расположении первой команды, Зорин уехал в аренду. Но все равно задача осталась такой же", - добавил Романов.

"Спартак" с 10 очками располагается на пятой позиции в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые 17 августа сыграют на выезде против "Акрона" из Тольятти.