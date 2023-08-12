СМИ: "Реал Сосьедад" и "Динамо" согласовали трансфер футболиста Захаряна

Сумма трансфера составит около €12 млн

ТАСС, 12 августа. Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад" и московское "Динамо" согласовали переход полузащитника Арсена Захаряна. Об этом сообщает испанский портал Noticias de Gipuzkoa.

По информации источника, переход игрока может состояться в ближайшее время. Сумма трансфера составит около €12 млн.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.