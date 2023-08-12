Тренер молодежного состава "Спартака" назвал правильным решение Зорина уйти в аренду

Вадим Романов назвал защитника талантливым футболистом

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Даниил Зорин является очень талантливым и одаренным футболистом, он принял правильное решение, уйдя в аренду в минское "Динамо". Такое мнение ТАСС высказал главный тренер молодежной команды "Спартака" Вадим Романов, под руководством которого Зорин работал в прошлом году.

4 августа пресс-служба "Спартака" сообщила, что Зорин перешел в минское "Динамо" на правах аренды до конца зимнего трансферного окна. Зорину 19 лет, он дебютировал за "Спартак" в прошлом сезоне. Футболист провел 6 матчей в разных турнирах за "Спартак", отметившись одной результативной передачей.

"На мой взгляд, это очень правильное решение, потому что футболист должен играть, должен получать игровое время, - сказал Романов. - Чемпионат Белоруссии и тот стиль игры, который предлагает минское "Динамо", подходят для Дани. Поэтому я думаю, что решение правильное, все остальное зависит от того, как он себя проявит. Потому что игрок очень талантливый, очень одаренный, я надеюсь, что у него все получится. Да, мы общались с ним по этому поводу, я пожелал ему удачи, когда он уезжал".

Тренер молодежной команды прокомментировал игру воспитанника "Спартака" Павла Мелешина. В текущем сезоне 19-летний нападающий провел 2 матча за "Спартак", забив 1 мяч.

"Конкуренция в линии атаки, как и в других частях, очень высокая в первой команде, но мы видим, что Павел выходит и забивает мячи, играет полезно, - отметил Романов. - Я хочу пожелать ему успехов, потому что "Спартак" - это суперклуб, где всегда будет большая конкуренция. Уметь выиграть конкуренцию - дорогого стоит, у Паши есть все качества, чтобы это сделать. Поэтому я надеюсь, что терпения и футбольной злости ему хватит, чтобы свое место отвоевать и быть статусным игроком в первой команде".