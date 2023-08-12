Лучший бомбардир в истории сборной Англии по футболу Кейн перешел в "Баварию"

Нападающий подписал четырехлетний контракт с мюнхенским клубом

ТАСС, 12 августа. Нападающий Гарри Кейн подписал контракт с германским футбольным клубом "Бавария". Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Контракт с игроком рассчитан на четыре года.

"Я очень счастлив стать частью "Баварии", это один из крупнейших клубов в мире, а я всегда говорил, что хочу соревноваться и проявлять себя на самом высоком уровне", - сказал Кейн.

Ранее футболист в своем аккаунте в X (ранее Twitter) выложил обращение к болельщикам английского "Тоттенхэма", в котором поблагодарил их и клуб за поддержку, а также заявил, что не прощается с лондонской командой.

Кейну 30 лет, он выступал за "Тоттенхэм" с 2011 года. С командой он один раз выходил в финал Лиги чемпионов, дважды - в финал Кубка английской лиги. Нападающий провел за клуб 435 матчей, в которых отметился 280 голами и 64 результативными передачами. Англичанин является рекордсменом по количеству голов в истории "Тоттенхэма". Трижды футболист становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, в прошедшем сезоне форвард забил 32 мяча и отдал 5 голевых передач в 49 матчах.

За сборную Англии Кейн провел 84 матча и забил 58 мячей, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В 2018 году нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в России. В 2021 году Кейн в составе сборной Англии стал серебряным призером чемпионата Европы.