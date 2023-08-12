Бразильский футболист "Урала" Итало рассказал о пребывании в российской больнице

В июле защитник был экстренно прооперирован из-за приступа аппендицита

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Бразильский защитник екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Итало может только положительно охрактеризовать российскую больницу, в которой проходил лечение от аппендицита, и ее персонал. Об этом Итало рассказал ТАСС.

11 августа "Урал" дома победил московский "Спартак" со счетом 3:2 в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). 10 июля пресс-служба "Урала" сообщила, что Итало экстренно прооперировали, так как у игрока произошел приступ аппендицита.

"Конечно, благодарю вас, что отметили мое возвращение, благодарю также тренерский штаб, персонал, которые помогали мне с восстановлением после травмы, - сказал Итало. - По игре можно сказать, что она была очень эмоциональной, дала нам много эмоций, была очень хорошая поддержка наших трибун, мы очень рады, что удалось добыть победу и порадовать всех наших болельщиков. Продолжаем идти дальше".

"Что могу сказать о российском медицине? Могу сказать только положительные вещи, больница, где я находился, и персонал, который там был, очень хорошо сделали свою работу по моей травме. Хочу поблагодарить персонал, медсестер, которые ухаживали за мной на протяжении этих дней, давали мне хорошую поддержку в плане внимания. Могу только их поблагодарить за их работу", - добавил 21-летний игрок.

"Урал" с десятью очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В следующем матче екатеринбургская команда 19 августа на выезде сыграет с калининградской "Балтикой".