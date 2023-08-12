В Нижнем Новгороде установили рекорд по самой массовой зарядке в России

В мероприятии приняли участие 5 598 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Рекорд России по самой массовой зарядке установили в Нижнем Новгороде. В мероприятии приняли участие 5 598 человек, среди которых были гимнастки Дина и Арина Аверины, передает корреспондент ТАСС.

Зарядка прошла в одном из самых популярных туристических мест города - у катера Герой рядом с Чкаловской лестницей на берегу Волги.

"Эта первая такая масштабная зарядка у нас, мне кажется. Собралось 5 598 человек, мы установили новый российский рекорд. Такое огромное количество человек впервые делают с нами зарядку", - сказала журналистам Арина Аверина.

Дина Аверина отметила, что со сцены массовая зарядка смотрелась очень красиво. "Нам дает это заряд энергии. Люди все были заряжены, они подбадривали нас, а мы их, поэтому прошло все очень быстро и классно", - сказала она.

По словам гимнасток, такое мероприятия стало первым в их карьере. Спортсменки рассказали, что хотят еще раз приехать в Нижний Новгород и провести массовую зарядку. "Я очень долго готовилась, пока Ариша выступала в Минске, я подбирала [упражнения] так, чтобы не было масштабных движений, чтобы люди друг друга не ударили. Готовились вместе с девочками из училища олимпийского резерва", - добавила Дина Аверина.