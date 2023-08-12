Тамбиев считает, что не возглавил рижское "Динамо" из-за общения на русском языке

При этом тренер поблагодарил клуб за то, что ему дали возможность поработать в Молодежной хоккейной лиге

ТАСС, 12 августа. Главный тренер владивостокского "Адмирала" Леонид Тамбиев считает, что общение на русском языке во время работы в системе рижского "Динамо" не позволило ему возглавить команду. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Могу сказать спасибо "Динамо" за то, что, когда я был начинающим тренером, мне дали поработать в Молодежной хоккейной лиге, мне предоставили трамплин, - сказал Тамбиев. - Дальше молодежной лиги меня никто не поднимал, я два или три раза проходил собеседования, делал это на своем родном языке - многим это не нравилось, дальше собеседования никогда ничего не уходило, всегда назначали других тренеров. Я был огорчен таким подходом. Я говорил на русском языке - это, наверное, играло большую роль, меня не ставили главным тренером".

Тамбиеву 52 года, он родился в Риге и с 1993 по 2007 год выступал за сборную Латвии. С 2010 по 2014 год он работал в хоккейном клубе "Рига", который выступал в Молодежной хоккейной лиге в входил в систему рижского "Динамо".