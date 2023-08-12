Тренер сборной России по мини-футболу рассказал о шансах на победу в Играх стран СНГ

Перед заключительным днем соревнований по мини-футболу российские спортсмены делят первое место в турнирной таблице с командой Узбекистана

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Юношеская сборная России по мини-футболу получает колоссальный опыт на II Играх стран СНГ и рассчитывает только на победу в соревнованиях. Об этом ТАСС рассказал старший тренер команды Сергей Абрамов.

Перед заключительным днем соревнований в турнирной таблице лидируют команды Узбекистана и России, на счету которых по семь очков. Для победы в Играх стран СНГ сборной России нужно с крупным счетом - с разницей в пять - шесть мячей - обыграть хозяев турнира команду Белоруссии и ждать результата матча между сборными Узбекистана и Киргизии.

"За последние два-три года это единственный наш турнир, для нас любая игра важна, это колоссальный опыт для ребят. Они молодые, у них еще все впереди, - сказал Абрамов. - Мы как одна из ведущих держав в мини-футболе рассматриваем для себя только победу. Сегодня у нас ключевой, последний матч".

"В первой игре, конечно, еще присутствовало волнение, но от игры к игре оно проходит, ребята играют все лучше. Они довольны происходящим, для каждого из них это закалка", - подчеркнул тренер.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.