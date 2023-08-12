Сборная легенд хоккея во главе с Овечкиным победила команду блогеров в гала-матче

Игра прошла в Красногорске и была приурочена к финальному дню Кубка Овечкина среди детских команд

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Сборная легенд хоккея, в составе которой выступали обладатели Кубка Стэнли Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, со счетом 10:8 победила команду блогеров в гала-матче. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Игра была приурочена к финальному дню V Кубка Овечкина среди детских команд, который проходит на льду Академии им. Владимира Петрова в Красногорске.

Матч состоял из двух периодов по 20 минут. В составе команды легенд также сыграли двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов и Александр Якушев, победители Игр Валерий Каменский и Илья Ковальчук.

В матче принимали участие хоккеисты ряда детских команд, выступавших в кубке, а также старший сын Овечкина Сергей.