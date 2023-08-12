Кремлев уверен, что Игры дружбы объединят людей по всему миру

Соревнования пройдут в России в сентябре 2024 года

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Игры дружбы, которые пройдут в сентябре 2024 года, станут настоящим мировым событием и объединят людей из многих стран. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

"Это будут самые настоящие мировые соревнования, где будут большие призовые, самые настоящие золотые медали, - сказал Кремлев. - Отборочными соревнованиями на Игры дружбы будут считаться национальные чемпионаты. Уверены, что эти Игры в действительности объединят многие страны".

Секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов 16 июня сообщил, что глава государства Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года. Планируется, что соревнования будут проходить один раз в четыре года.

В программу Игр дружбы войдут 27 видов спорта: 22 олимпийских и 5 неолимпийских. Это баскетбол, баскетбол 3х3, BMX-фристайл, бокс, борьба, легкая атлетика, маунтинбайк, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, художественная гимнастика, спортивное скалолазание, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, брейкинг, дзюдо, падел, пляжный футбол, спортивная гимнастика, прыжки в воду, синхронное плавание, скейтбординг, шахматы, спортивное программирование, фехтование, акробатический рок-н-ролл. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Москве, часть программы - в Екатеринбурге.