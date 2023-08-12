В "Реал Сосьедаде" не подтвердили информацию о согласовании с "Динамо" трансфера Захаряна

20-летний футболист выступает за московский клуб с 2020 года

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад" не подтвердил информацию о согласовании с московским "Динамо" трансфера российского полузащитника Арсена Захаряна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе испанской команды.

12 августа портал Noticias de Gipuzkoa сообщил, что "Реал Сосьедад" согласовал с "Динамо" трансфер Захаряна.

"Действительно ли "Реал Сосьедад" согласовал переход Захаряна с "Динамо"? Ничего не подтверждено", - сообщили в пресс-службе испанского клуба.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.