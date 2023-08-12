Талисман вторых Игр стран СНГ Рысик останется в оформлении городов-организаторов

Соревнования проходят в десяти городах Белоруссии

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Талисман вторых Игр стран СНГ рысенок Рысик останется в оформлении десяти городов Белоруссии, где проводились соревнования. Об этом журналистам рассказал начальник отдела маркетинга Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Виталий Островский.

Церемония закрытия Игр стран СНГ пройдет 13 августа на "Минск-Арене". Игры стартовали 4 августа, в них принимают участие 2,2 тыс. спортсменов из 22 стран. Девять из них представляют страны Содружества независимых государств, еще 13 не входят в их число. Соревнования проходят по 20 видам спорта, всего в ходе состязаний разыгрывается 246 комплектов медалей.

"У нас есть символ олимпийской команды Белоруссии - аист, зубрик - символ белорусского хоккея, в 2019 году на вторых Европейских играх талисманом была лиса Лесик, - сказал Островский. - В этот раз мы захотели отобразить творчество белорусских авторов, художников, рысь часто ими использовалась, это один из неофициальных символов Белоруссии. Теперь Рысик останется в оформлении белорусских городов. За основу этого образа мы взяли картины Алены Киш, она жила в 19-20-х веках, делала рисунки на коврах. Также в качестве талисмана мы рассматривали бобра и зубра".

Рассказывая о дальнейших планах, Островский отметил: "Мы будем смотреть, какие мероприятия еще будут. Мы видели, как прошли в Польше Европейские игры, мы не будем их критиковать, но посмотрим, может в какой-то момент наши европейские друзья попросят нас их снова провести - все видели, как они прошли у нас. Мы готовы к любым крупным мероприятиям, и если нужно будет создать хороший качественный бренд, мы это сделаем".

Игры стран СНГ проходят в 10 городах Белоруссии - в Бресте, Гродно, Витебске, Орше, Могилеве, Гомеле, Жлобине, Минске, Молодечно и Солигорске.