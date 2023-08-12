Глава IBA Кремлев заявил, что олимпийское движение пора освободить от политиков

Весной Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских спортсменов к соревнованиям только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Олимпийское движение пора освободить от чиновников и политиков, так как они ставят российским спортсменам неприемлемые условия. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

"Международный олимпийский комитет (МОК) сейчас возглавляет человек, который дискредитировал спорт. Олимпийское движение пора освободить от чиновников и от политиков. Они ставят условия российским спортсменам, лишают флага и гимна. Это неприемлемо", - подчеркнул Кремлев.

По рекомендации МОК большинство российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине с прошлого года отстранены от участия в международных соревнованиях. В марте 2023 года исполком МОК предложил допускать спортсменов обеих стран в нейтральном статусе при условии, что они не представляют спортивные общества, связанные с вооруженными силами, однако большинство международных федераций до сих пор не выработали критерии допуска.

При этом МОК еще не принял окончательного решения об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париж. Глава организации Томас Бах сообщил, что оно будет вынесено не раньше середины октября, отметив, что дедлайна по этому вопросу не существует.