Шипов считает, что Непомнящему достался проходимый соперник на Кубке мира по шахматам

Российский гроссмейстер сыграет с индийцем Видитом Гуджрати

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Индиец Видит Гуджрати не является звездой шахмат и будет проходимым соперником для россиянина Яна Непомнящего в пятом круге Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер, бывший тренер Непомнящего Сергей Шипов.

"Самым ярким событием мужского турнира является выживание Магнуса Карлсена, - сказал Шипов. - Молодой немецкий гроссмейстер Винсент Кеймер имел хорошие шансы, но, видимо, не поверил в себя. Мало осталось наших шахматистов, только Ян Непомнящй и Алексей Сарана, который теперь представляет Сербию. Нельзя сказать, что Яну достался удобный соперник, но точно проходимый, который не является большой звездой мировых шахмат".

"Грубейшую ошибку совершил Андрей Есипенко, возможно, сказались напряжение и усталость. Конечно, мы ждем теперь эпическую битву звезд разных поколений между Карлсеном и украинцем Василием Иванчуком, который стойко переносит все нагрузки, несмотря на свой возраст (54 года - прим. ТАСС)", - добавил собеседник агентства.

Первые партии пятого круга начнутся 12 августа. Турнир завершится 23 августа (в случае тай-брейка 24 августа).