Дина Аверина пропустила Игры стран СНГ из-за восстановления после Кубка сильнейших

Многократную чемпионку мира по художественной гимнастике беспокоили боли в спине после соревнований, прошедших в мае

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина пропустила II Игры стран СНГ в Белоруссии, так как восстанавливалась после выступления на Кубке сильнейших. Об этом Аверина рассказала ТАСС.

Первый этап Кубка сильнейших завершился в Москве 8 мая.

"Мы это [решение] с Ириной Александровной Винер приняли сразу же после Кубка сильнейших, который проходил в Москве. Я сразу сказала Ирине Александровне, что меня беспокоит спина, можно я буду лечиться, заниматься здоровьем. Она ответила: да, конечно, не идет речи об участии", - сказала Аверина.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей.