Олимпийская чемпионка Сотникова провела мастер-класс на Дне физкультурника в Лужниках

Бывшая фигуристка отметила, что будет только рада принимать участие в таких мероприятиях в будущем

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова провела мастер-класс в рамках празднования Дня физкультурника на территории спорткомплекса "Лужники" в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мастер-класс прошел на ура, - сказала Сотникова. - Публика отличная, она выполняла все упражнения, которые я показывала, что для меня является самым важным. Я стараюсь, выкладываюсь и вижу, что это все не зря. Люди прыгали даже туры, делали перекидные".

"Я за то, чтобы таких мероприятий было как можно больше, потому что спорт - это сила, здоровые тело и дух. Буду только рада принимать участие в таких мероприятиях", - отметила она.

День физкультурника отмечается в России во вторую субботу августа. В этом году праздничная дата выпала на 12 августа.