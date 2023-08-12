Карелин призвал не придавать значения смене россиянами спортивного гражданства

С 2022 года российское спортивное гражданство сменили 67 человек

ОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Россия обладает большим количеством атлетов, поэтому смене спортивного гражданства некоторыми из них не стоит придавать особого значения. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный олимпийский чемпион по борьбе, депутат Госдумы Александр Карелин.

Ранее в Минспорте сообщили ТАСС, что с 2022 года российское спортивное гражданство сменили 67 человек, из них 47 - представители летних олимпийских видов спорта, 8 - зимних олимпийских видов спорта и 12 - неолимпийских видов спорта.

"А какое общее количество российских спортсменов? Не надо из-за маленькой толики ошельмовывать всех спортсменов. Это вообще ничего не значит", - сказал Карелин.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.