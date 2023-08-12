"Мы крутые спортсмены и строители". В Лужниках отметили День физкультурника

На территории спорткомплекса было организовано несколько тематических зон, а также прошли соревнования по легкой атлетике, армрестлингу, дартсу, поднятию гири, шахматам, настольному теннису, волейболу и мини-футболу

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Парад по случаю двух праздников - Дня физкультурника и Дня строителя - прошел в субботу на территории Южного спортивного ядра олимпийского комплекса "Лужники". Мероприятие состоялось в рамках Московского урбанистического форума.

В параде приняли участие строительные организации города Москвы, профессиональный праздник которых будет отмечаться в России 13 августа.

"Наша столица с каждым днем становится краше, ярче и удобнее, - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Ребята, мы не только умеем строить, но и умеем вести правильный образ жизни, мы являемся примером для всех. Такие мероприятия в городском масштабе проводятся только на этой площадке. Мы крутые строители, крутые спортсмены и поэтому достигаем высоких результатов".

В программу праздника вошли семейные эстафеты, соревнования по легкой атлетике, перетягиванию каната, армрестлингу, дартсу, поднятию гири, шахматам, настольному теннису, волейболу и мини-футболу.

"Мы стоим на трибуне и горды тем, что строительный комплекс умеет не только строить нашу красавицу Москву, но и готов построить лучший город мира, - отметил председатель профсоюза строителей Москвы Валерий Лаптев. - Но мы и умеем отдыхать. Мы сейчас на главном стадионе страны, и сегодня я в 34-й раз открываю этот праздник - праздник культуры, здоровья, единения, семей и нашего будущего".

"Прошло на ура"

После окончания парада с мастер-классом выступила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова. "Мастер-класс прошел на ура, - сказала она. - Публика отличная, она выполняла все упражнения, которые я показывала, что для меня является самым важным. Я стараюсь, выкладываюсь и вижу, что это все не зря".

В "Лужниках" было организовано несколько тематических зон, одна из которых была посвящена проекту "Мой спортивный район". Он позволяет любому жителю столицы бесплатно заниматься спортом в своем районе под руководством тренеров Москомспорта.

Гости праздника также получили возможность познакомиться к танцевальным занятиям проекта, принять участие в семейном фестивале "Мама, папа, я - спортивная семья" и в других мероприятиях.

День физкультурника в России отмечается во вторую субботу августа. Праздник был учрежден в СССР в 1939 году.