Матыцин и Гусев подписали соглашение о развитии спорта в Воронежской области

Одним из важнейших результатов соглашения должен стать показатель вовлеченности жителей к систематическим занятиям спортом

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Воронежской области Александр Гусев подписали соглашение о развитии спортивной сферы в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Матыцин и Гусев провели встречу 12 августа, на которой обсудили развитие спорта и спортивной инфраструктуры в Воронежской области. Одним из важнейших результатов соглашения должен стать показатель вовлеченности жителей к систематическим занятиям спортом. К 2030 году он должен превысить 70% населения региона.

"Вижу, что в Воронеже очень много делается для создания спортивной инфраструктуры, для доступности занятий спортом всех категорий: как профессионального, так и массового спорта, - сказал Матыцин. - Особое внимание уделяется подготовке кадров. Мы сейчас находимся в Воронежской государственной академии спорта, и я очень рад, что партнерство академии и Воронежской области уже традиционно сложилось. Я надеюсь, что те проекты, которые есть сейчас по развитию инфраструктуры, по проведению соревнований в Воронежской области, по привлечению людей к систематическим занятиям спортом, станут реальностью".

"Сейчас у нас 55% жителей занимается спортом, к 2030 году будут заниматься более 70%, - отметил Гусев. - Это главный показатель. Можно перечислять, какие объекты мы планируем, чего надо достичь в области профессионального спорта, но главное то, что будет массовость. Вся наша работа направлена на это".

Матыцин и Гусев посетили учебно-спортивный корпус Воронежской государственной академии спорта, где встретились с абитуриентами, поздравили их с Днем физкультурника, который в 2023 году отмечается 12 августа. Матыцин вручил собравшимся награды Минспорта, Гусев - награды правительства Воронежской области.