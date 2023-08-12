Чесноков назвал ужасной игру теннисиста Медведева против де Минаура

Россиянин уступил в двух сетах

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев показал ужасную игру в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто против австралийца Алекса де Минаура. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 7:5 в пользу австралийца.

"Даниил играл ужасно, - сказал Чесноков. - Когда он подавал на матчболе соперника я был уверен, что сделает двойную ошибку. Мне кажется, ему не хватило терпения, де Минаур доставал много мячей. Я не ожидал проигрыша в этом матче, тем более что он имел хорошее преимущество в первом сете".

"Поражение [Карлоса] Алькараса (первой ракетки мира - прим. ТАСС) меня тоже удивило, хотя до этого он довольно тяжело проходил своих соперников. Мне кажется, он все равно будет одним из главных фаворитов US Open, а вот если Медведев продолжит так играть, как вчера, то далеко не пройдет", - добавил собеседник агентства.

Соревнование в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнование проходит на покрытии "хард", призовой фонд составляет $6,6 млн. Действующим победителем турнира в Торонто является Медведев (2021). В 2022 году на канадском турнире серии "Мастерс", который прошел в Монреале, победил испанец Пабло Карреньо-Буста.