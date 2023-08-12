В "Локомотиве" рассказали о переговорах с "Вердером" по трансферу футболиста Тикнизяна

Председатель совета директоров столичного клуба Юрий Нагорных считает условия, предложенные германским клубом, не соответствуют высокому уровню игрока

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" Наир Тикнизян заслуживает лучших условий трансфера, чем те, которые предлагает германский "Вердер". Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров столичного клуба Юрий Нагорных.

5 августа спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Улянов рассказал "Спорт-Экспрессу", что "Локомотив" получил второе предложение от "Вердера" по трансферу Тикнизяна. Ульянов сообщил, что германский клуб предлагал менее €4 млн.

"Идет обычная работа, мы считаем, что Наир - игрок высокого уровня. Конечно, те условия, которые сегодня предлагаются, мы понимаем, и он сам понимает, что это не та оценка, которую он заслуживает. Поэтому Наир у нас тренируется, готовится, будут наверняка еще предложения. Игрок он действительно высококлассный, поэтому это обычная жизнь, здесь не нужно делать из этого каких-то сенсаций, обычная работа клубная идет", - рассказал Нагорных.

"Не то чтобы наш клуб отверг предложение "Вердера", встречные условия выдвигаются. Обычная работа, поэтому никаких сенсаций здесь нет. Других предложений пока не было, но уверен, что будут", - добавил собеседник агентства.

Тикнизяну 24 года. Он является воспитанником московского ЦСКА, из которого перешел в "Локомотив" в 2021 году. В текущем сезоне защитник забил три гола в трех матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и один мяч в игре Фонбет - Кубка России.

В марте 2023 года Тикнизян получил паспорт Армении. За сборную страны он провел четыре матча и забил один мяч.