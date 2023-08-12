В "Локомотиве" уверены, что Дзюба восстановится от травмы в ближайшее время

Форвард пропустит встречу четвертого тура РПЛ против "Крыльев Советов"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футболист "Локомотива" Артем Дзюба сможет выйти на поле в ближайшее время. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

11 августа Дзюба в Telegram-канале сообщил, что пропустит встречу 4-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" из-за повреждения.

"У него небольшой дискомфорт, поэтому Артем на базе, готовится, проходит все необходимые реабилитационные мероприятия, очень дисциплинированно. Поэтому уверен, что в самое ближайшее время присоединится к команде", - сказал Нагорных.

Дзюба выступает за "Локомотив" с февраля 2023 года. В 17 матчах 34-летний форвард забил 9 голов и сделал 5 результативных передачами.