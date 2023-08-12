Нагорных назвал детский турнир "Локобол" смотром будущего российского футбола

Соревнования проводятся с 2007 года, его организаторами РЖД, футбольный клуб "Локомотив" и Детская футбольная лига России

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Детский турнир "Локобол" имеет важное значение для отечественного спорта, он является смотром будущего российского футбола. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

"Локобол" завершился 6 августа, суперфиналы проводились на "Сапсан-Арене". У мальчиков победила команда "Локомотив", у девочек - "Чертаново".

"Завершился очередной турнир "Локобол", мы в этом году совместно с Российским футбольным союзом очень плотно работали над организацией нашего ежегодного фестиваля, очень рады, что все получилось, - сказал Нагорных. - Вдвойне рады, что у мальчиков выиграла команда "Локомотива", у девочек - "Чертаново", московская тоже школа. Хотя не каждый год это удается, так как высокий уровень конкуренции. Ребята получили практику, в прекрасных условиях провели суперфинал, тренеры и селекционеры практически всех ведущих российских клубов участвовали и в региональных финалах, и в суперфинале в Москве. Поэтому абсолютно точно можно сказать, что "Локобол" сегодня это смотр будущего нашего футбола".

"В награждении приняли участие ребята, которые в разные годы были чемпионами и призерами "Локобола", это игроки "Локомотива", среди них были [вратарь] Даниил Худяков, [полузащитник] Артем Карпукас. Сейчас мало игроков, которые играют в Российской премьер-лиге, кто бы когда-то не проходил через "Локобол". Конечно, нам очень не хватает Виктора Николаевича Горлова (основатель Детской футбольной лиги - прим. ТАСС), который все эти годы был медиалогическим столпом турнира, громадное спасибо Борису Петровичу Игнатьеву, Юрию Павловичу Семину, которые активно участвовали в мероприятиях. Так что "Локобол" живет, это здорово", - добавил Нагорных.

Турнир детских футбольных команд "Локобол" проводится с 2007 года. Организаторами мероприятия являются РЖД, футбольный клуб "Локомотив" и Детская футбольная лига России. Участие в фестивале принимают команды спортивных и общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва, секций футбола, центров дополнительного образования, клубов, детских домов, школ-интернатов.