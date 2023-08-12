Смагин считает, что шахматист Непомнящий может дойти до полуфинала Кубка мира

В пятом круге россиянин сыграет с индийцем Видитом Гуджрати

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Россиянину Яну Непомнящему достались вполне проходимые соперники до полуфинала Кубка мира, поэтому он спокойно может дойти до этой стадии. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

В пятом круге Непомянщий сыграет с индийцем Видитом Гуджрати. В случае выхода в четвертьфинал россиянин сыграет с победителем противостояния Ниджат Абасов (Азербайджан) - Салех Салем (ОАЭ).

"Ян уверенно, хотя и не без труда, прошел четвертый круг. В перовой партии тай-брейка ему пришлось попотеть, но вторую он легко выиграл, сказался более высокий класс, - сказал Смагин. - Следующий противник вполне проходимый, уже ходят шутки, что Ян дает сеанс игры индийским шахматистам. В принципе до полуфинала нет непроходимых соперников, поэтому Ян вполне способен дойти до этой стадии".

"Не знаю, сделает ли акцент Ян сейчас на классике или на быстрой части, но сказать, что ему будет легко, нельзя. Так же будет очень интересно посмотреть, как сыграют Магнус Карлсен и Василий Иванчук. На мой взгляд, Карлсен должен был вылететь в четвертом круге, он грубо ошибался, но соперник не смог его додавить. Он по-прежнему остается фаворитом турнира, однако в классике Иванчук может его удивить, однако, он может и сыграть совершенно безобразно", - добавил собеседник агентства.

Первые партии пятого круга стартовали 12 августа. Турнир завершится 23 августа (в случае тай-брейка 24 августа).