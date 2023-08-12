Россиянки выиграли турнир по баскетболу 3x3 на Играх стран СНГ

В финале россиянки со счетом 12:10 обыграли первую команду Белоруссии

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Женская сборная России стала победителем турнира по баскетболу 3x3 на Играх стран СНГ. Соревнования прошли в Минске.

В финале россиянки со счетом 12:10 обыграли первую команду Белоруссии. Бронзовые медали завоевала вторая команда Белоруссии, которая в матче за третье место переиграла сборную Узбекистана со счетом 22:6.

Мужская сборная по баскетболу 3x3 в финальном матче турнира уступила первой сборной Белоруссии со счетом 12:19. В матче за третье место вторая белорусская сборная обыграла команду Туркмении со счетом 22:13.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тыс. спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей.