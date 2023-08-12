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Летние олимпийские виды спорта

Косу заявила, что сборная России отдала все силы в финале Игр стран СНГ по баскетболу 3x3

Россиянки в решающем матче турнира со счетом 12:10 обыграли представительниц Белоруссии

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу 3х3 отдала все силы ради победы в финале II Игр стран СНГ. Об этом журналистам рассказала баскетболистка команды Анастасия Олаири Косу.

В финале россиянки выиграли со счетом 12:10 у первой команды Белоруссии.

"Мы изначально настраивались на бой, потому что поняли, что будет нелегко - эта команда является лидером в своей подгруппе. Судейство тоже сыграло свою роль, на других уровнях не было такого контакта, это было немного неожиданно для нас. Но мы с этим справились, боролись до конца", - сказала Косу.

"Каждой команде кажется, что судят против них, поэтому это нормально, - ответила Косу на вопрос о судействе в финале. - В самом начале мы уступали, было немного неприятно. Да, что-то не получалось, но мы все силы приложили ради победы". 

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Летние олимпийские виды спорта
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