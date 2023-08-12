В Омске состоялся фестиваль здорового образа жизни "ШтормFest"

Для посетителей подготовлено более 20 локаций, которые разделены на две тематические зоны: зимние и летние виды спорта

ОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Жители Омска собрались в центре города на фестивале здорового образа жизни "ШтормFest", приуроченном ко Дню физкультурника. Спортивный праздник, который проходит уже четвертый раз, в этом году сочетает летние и зимние развлечения: от сноубординга и керлинга до футбола и турнира ММА.

"Наша главная цель - чтобы люди проявляли активность, - рассказал ТАСС организатор турнира, российский боец ММА Александр Шлеменко. - У всех свои интересы, и мы пытаемся открыть такую площадку, чтобы все нашли для себя что-то интересное. Сейчас у меня, может быть, большая известность, медийность - и я стараюсь за счет себя популяризировать и другие виды спорта, которые есть в Омске, такие как скалолазание, сноубординг - и это летом".

Он отметил, что ратует за здоровый образ жизни и всестороннее развитие. "Конечно, не все же будут драться. Тут есть гольф, баскетбол, дартс. Даже если ты занимаешься единоборствами, позанимайся скалами, позанимайся велосипедным спортом - это же лучше будет для тебя", - подчеркнул Шлеменко.

Для посетителей подготовлено более 20 локаций, которые разделены на две тематические зоны: зимние и летние виды спорта. Жители города могут попробовать себя в настольных хоккейных играх, побросать шайбу по воротам, посетить зону закаливания с купелью со льдом и баней, подняться на скалодром, который разделен на зоны для скалолазания и ледолазания. Программа также включает показательные выступления профессиональных сноубордистов, пляжную вечеринку, прыжки на батутах и игру в футбол. Для любителей единоборств состоялся турнир ММА. Завершится праздник концертом группы Artik & Asti.