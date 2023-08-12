Глава НОК Белоруссии рассказал, что испытывает грусть от скорого окончания Игр стран СНГ

Церемония закрытия соревнований пройдет 13 августа в Минске

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Виктор Лукашенко испытывает грусть от того, что II Игры стран СНГ подходят к концу. Об этом он рассказал журналистам в субботу после финалов соревнований по баскетболу 3х3.

В финале россиянки со счетом 12:10 победили первую команду Белоруссии. Обладателями золотых медалей в мужском турнире стали белорусы, обыгравшие россиян со счетом 19:12.

"Эмоции просто перехлестывают, это [баскетбол], наверное, один из самых зрелищных и будоражащих видов спорта, особенно 3х3. Поздравляем с хорошими результатами нашу команду. Парни порадовали, и девушки молодцы. Спорт есть спорт - побеждает сильнейший, - сказал Лукашенко. - После сегодняшнего финала грусть [от того, что игры завершаются] чуть отошла. Хотя, конечно, это чувствуется", - сказал Лукашенко.

Глава НОК Белоруссии подчеркнул, что соревнования оставили у него только положительные эмоции. "Впечатление от игр только положительные, атмосфера великолепная. Несколько дней я поездил по разным городам, побывал на разных соревнованиях, посмотрел условия, пообщался с разными спортсменами, с тренерами, с организаторами. Соревнования на уровне. Еще раз понял - мы не только любим проводить соревнования, но и умеем", - отметил Лукашенко.

Церемония закрытия Игр стран СНГ пройдет 13 августа на "Минск-Арене". Игры стартовали 4 августа, в них принимают участие 2,2 тыс. спортсменов из 22 государств - России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также из еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. Соревнования проходят по 20 видам спорта в 11 городах страны, всего в ходе состязаний разыгрывается 246 комплектов медалей.