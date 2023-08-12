Грызлов считает, что без российских спортсменов уровень международных турниров снижается

Посол Российской Федерации в Белоруссии отметил, что на Играх стран СНГ высокий уровень организации и соревнований

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Уровень международных соревнований после отстранения российских и белорусских спортсменов снизился. Такое мнение журналистам высказал посол Российской Федерации в Белоруссии Борис Грызлов.

В субботу женская сборная России стала победителем турнира по баскетболу 3x3 на Играх стран СНГ, в финале россиянки выиграли со счетом 12:10 у первой команды Белоруссии. Мужская сборная России уступила в финале первой команде Белоруссии (12:19).

"Поздравлю девушек, вырвали победу на последней минуте, это здорово, этот вид спорта в России достаточно популярен, на крайней Олимпиаде у нас было достаточно успешное выступление и у мужской, и у женской сборной, - сказал Грызлов. - Ребята бились до конца, это было видно - боролись до последней секунды. Хороший уровень соревнований, хорошая борьба, сегодня вечером решится судьба в мини-футболе, завтра волейбол, за первые места будут бороться спортсмены из России и Белоруссии, уровень наших стран высокий. Отсутствие наших спортсменов снижает конкуренцию, снижает уровень соревнований в мире".

"Когда [пловец Климент] Колесников в Казани ставит мировой рекорд на чемпионате России, мы говорим, что чемпионат мира слабее уровня чемпионата России. Соглашусь с тем, что уровень великолепный, это касается и уровня соревнований, и условий. Бывают Олимпиады, когда на спортсменов мало обращают внимания, когда в некоторых странах для Олимпиады готовили, например, помещения для проживания спортсменов в Олимпийских деревнях, которые являлись тюремным помещением. Здесь все подготовлено на самом высоком уровне, аншлаг на каждом соревновании. Уверен, те страны, которые не приехали, тоже немножечко наблюдают за тем, что здесь происходит, на следующие Игры стран СНГ в Баку приедет уже не 22 команды, а гораздо больше", - добавил он.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тыс. спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.