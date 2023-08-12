Непомнящий сыграл вничью в первой партии пятого раунда Кубка мира по шахматам

Вторая игра между россиянином и Видитом Гуджрати из Индии пройдет в воскресенье

ТАСС, 12 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с представителем Индии Видитом Гуджрати в первой партии пятого раунда Кубка мира по шахматам. Соревнования проходят в Баку.

Вторая партия пройдет в воскресенье. В случае ничейного результата шахматисты в понедельник проведут тай-брейк.

Матчи каждого раунда турнира состоят из двух партий с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE) - игроки имеют 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Если матч завершается вничью, для выявления победителя проводится тай-брейк с укороченным контролем времени. Три лучших шахматиста получат право сыграть в турнире претендентов и турнире претенденток, которые состоятся в 2024 году. Общий призовой фонд мужского турнира составляет более $1,8 млн, женского - более $676 тыс.

Из-за санкций FIDE российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе. Мужской турнир завершится 23 августа (в случае тай-брейка - 24 августа). Женский турнир завершится 20 августа (в случае тай-брейка - 21 августа).