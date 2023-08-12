12 августа, 13:57
Футбол в России

"Локомотив" и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Сергей Бобылев/ ТАСС
Нападающий "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре и нападающий "Локомотива" Максим Глушенков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1 в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве.

В составе "Крыльев Советов" мяч забил Николай Рассказов (86-я минута). У "Локомотива" отличился Константин Марадишвили (90+4).

На 60-й минуте вратарь хозяев Илья Лантратов отразил пенальти, который исполнял Бенхамин Гарре. В заявке "Локомотива" на матч из-за повреждения отсутствовал нападающий Артем Дзюба.

"Крылья Советов" набрали 8 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице. Команда из Самары в текущем чемпионате не потерпела ни одного поражения. "Локомотив" с 5 очками располагается на 6-й строчке.

В следующем туре "Крылья Советов" 18 августа на выезде сыграют с казанским "Рубином". "Локомотив" днем позже в гостях встретится с "Краснодаром".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

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"Урал"

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2

"Краснодар"

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0

9

6

1

5

3

"Спартак"

4

3

0

1

9

11

7

4

4

"Крылья Советов"

4

2

2

0

8

11

6

5

5

ЦСКА

3

2

0

1

6

8

5

3

6

"Локомотив"

4

1

2

1

5

8

8

0

7

"Динамо"

3

1

1

1

4

7

8

-1

8

"Зенит"

3

1

1

1

4

5

4

1

9

"Ростов"

3

1

1

1

4

4

7

-3

10

"Ахмат"

3

1

0

2

3

5

6

-1

11

"Сочи"

3

1

0

2

3

3

4

-1

12

"Балтика"

3

1

0

2

3

3

5

-2

13

"Рубин"

3

0

2

1

2

4

7

-3

14

"Оренбург"

3

0

1

2

1

3

6

-3

15

"Пари НН"

3

0

1

2

1

0

3

-3

16

"Факел"

3

0

0

3

0

3

8

-5

  

Теги:
Российский футбол
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