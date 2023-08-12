"Локомотив" и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1 в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве.

В составе "Крыльев Советов" мяч забил Николай Рассказов (86-я минута). У "Локомотива" отличился Константин Марадишвили (90+4).

На 60-й минуте вратарь хозяев Илья Лантратов отразил пенальти, который исполнял Бенхамин Гарре. В заявке "Локомотива" на матч из-за повреждения отсутствовал нападающий Артем Дзюба.

"Крылья Советов" набрали 8 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице. Команда из Самары в текущем чемпионате не потерпела ни одного поражения. "Локомотив" с 5 очками располагается на 6-й строчке.

В следующем туре "Крылья Советов" 18 августа на выезде сыграют с казанским "Рубином". "Локомотив" днем позже в гостях встретится с "Краснодаром".