"Локомотив" и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1 в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве.
В составе "Крыльев Советов" мяч забил Николай Рассказов (86-я минута). У "Локомотива" отличился Константин Марадишвили (90+4).
На 60-й минуте вратарь хозяев Илья Лантратов отразил пенальти, который исполнял Бенхамин Гарре. В заявке "Локомотива" на матч из-за повреждения отсутствовал нападающий Артем Дзюба.
"Крылья Советов" набрали 8 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице. Команда из Самары в текущем чемпионате не потерпела ни одного поражения. "Локомотив" с 5 очками располагается на 6-й строчке.
В следующем туре "Крылья Советов" 18 августа на выезде сыграют с казанским "Рубином". "Локомотив" днем позже в гостях встретится с "Краснодаром".
1
"Урал"
4
3
1
0
10
7
3
4
2
"Краснодар"
3
3
0
0
9
6
1
5
3
"Спартак"
4
3
0
1
9
11
7
4
4
"Крылья Советов"
4
2
2
0
8
11
6
5
5
ЦСКА
3
2
0
1
6
8
5
3
6
"Локомотив"
4
1
2
1
5
8
8
0
7
"Динамо"
3
1
1
1
4
7
8
-1
8
"Зенит"
3
1
1
1
4
5
4
1
9
"Ростов"
3
1
1
1
4
4
7
-3
10
"Ахмат"
3
1
0
2
3
5
6
-1
11
"Сочи"
3
1
0
2
3
3
4
-1
12
"Балтика"
3
1
0
2
3
3
5
-2
13
"Рубин"
3
0
2
1
2
4
7
-3
14
"Оренбург"
3
0
1
2
1
3
6
-3
15
"Пари НН"
3
0
1
2
1
0
3
-3
16
"Факел"
3
0
0
3
0
3
8
-5