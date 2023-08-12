Футболист Изидор в ближайшее время обсудит свое будущее в "Локомотиве"

По словам нападающего, он готов остаться в московском клубе

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Локомотив" и французский нападающий Вильсон Изидор обсудят будущее игрока в команде в ближайшее время. Об этом футболист рассказал ТАСС.

"Сейчас у меня очень важный возраст. Я чувствую, нахожусь в хорошей ситуации для прогресса. Скоро обсудим мое будущее с командой, возможно, на следующей неделе. Если я останусь в "Локомотиве", это будет хороший вариант для меня, мне все в клубе нравится", - сказал Изидор.

Изидору 22 года, он выступает за "Локомотив" с января 2022 года. В составе команды игрок провел 41 матч, в которых забил 19 мячей и сделал 7 голевых передач. До "Локомотива" нападающий выступал в командах "Монако", "Бастия-Борго" и "Стад Лаваль".