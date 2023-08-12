На Украине призвали исключить российские спортивные федерации из международных организаций

Глава Федерации биатлона Украины привел в пример IBU, который не только отстранил биатлонистов из России и Белоруссии, но и приостановил членство национальных федераций обеих стран

ТАСС, 12 августа. Глава Федерации биатлона Украины Иван Крулько призвал международные спортивные федерации последовать примеру Международного союза биатлонистов (IBU) и отстранить представителей России от деятельности в организациях. Комментарий Крулько приводит пресс-служба украинской организации.

"Нужно не просто запрещать участие российским и белорусским спортсменам в международных соревнованиях, но и исключать их спортивные федерации из международных союзов, - сказал Крулько. - Действовать нужно так, как это было сделано IBU. Там не просто приняли решение не допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, но самое главное - приостановили членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в IBU, и это единственная из всех международных федераций, которая приняла такое решение. Нужно добиваться, чтобы они даже не могли приезжать на международные конференции".

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены от соревнований IBU весной 2022 года после начала спецоперации на Украине, позже было приостановлено членство национальных федераций обеих стран.

10 августа Верховная рада Украины одобрила проект обращения к лидерам и парламентам других стран с предложением ограничить въезд на их территорию российским и белорусским спортсменам и спортивным делегациям.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.