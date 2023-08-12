Глава Союза конькобежцев России отреагировал на заявление Епифановой об избиении тренером

По словам Николая Гуляева, организация в данный момент разбирается в ситуации

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Союз конькобежцев России проводит внутреннее расследование драки спортсменки Юлии Епифановой со своим бывшим тренером Александром Кардаковым, которая произошла в Челябинске. Об этом ТАСС сообщил президент организации Николай Гуляев.

"Мы разбираемся в этой ситуации, - сказал Гуляев. - Сейчас ждем официальных комментариев от полиции и свидетелей, не хотелось бы делать выводы, опираясь на прозвучавшие заявления. Единственное, могу сказать, что я не приветствую любые инциденты, особенно те, что связаны с физическим насилием".

Издание "E1.ru" сообщило, что Кардаков избил 20-летнюю Епифанову в пятницу перед выходом спортсменки на лед челябинского стадиона "Уральская молния". Причиной конфликта стали коньки стоимостью 150 тыс. рублей, которые, по мнению тренера, спортсменка должна была вернуть после перехода к другому специалисту. Кардаков обвинения в свой адрес отрицает, напротив, он заявил, что только защищался, поскольку Епифанова била его кулаками и брызнула ему в лицо из баллончика.