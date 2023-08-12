Нагорных не считает ситуацию с журналистом поводом для применения санкций к Дзюбе

В субботу нападающий грубо ответил журналисту, обратившемуся к нему с вопросом после матча четвертого тура чемпионата России "Локомотив" - "Крылья Советов"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Локомотив" не считает необходимым применять санкции к нападающему команды Артему Дзюбе после ситуации, возникшей между игроком и представителем СМИ. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

"Артем не был заявлен на игру, он присутствовал не как игрок сегодняшнего состава. Он не думал, что ему надо проходить предусмотренные регламентом процедуры общения со СМИ. С Артемом мы поговорим, но и коллегам-журналистам надо вести себя корректнее. В эту ситуацию тоже надо было входить с пониманием. Заработную плату Артему платит клуб, я не общаюсь с игроками. Я не думаю, что сегодня это предмет санкций", - сказал Нагорных.

"Человек находится с семьей, детьми и фактически подвергается преследованию. Наверное, с вашей точки зрения все сработало. У вас появилась сенсация, мы не обсуждаем игру. Я считаю, что в этой ситуации никто не совершал деяний. У нас только начинается чемпионат, он очень интересный, непростой получается, давайте максимально друг друга уважать", - добавил он.

В субботу "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1 в домашнем матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Дзюба пропустил игру из-за повреждения. После матча один из журналистов спросил у нападающего, не обидно ли ему было слышать от тренера Игоря Шалимова, что он, Дзюба, не забьет больше двух мячей с игры в осенней части чемпионата России. Нападающий грубо ответил представителю СМИ.

Дзюбе 22 августа исполнится 35 лет. Игроком "Локомотива" он стал 8 февраля, в прошлом сезоне нападающий провел в составе железнодорожников 13 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 4 играх, отметившись 1 забитым мячом. Контракт с "Локомотивом" рассчитан до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

Ранее Дзюба выступал за московский "Спартак", томскую "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит" и тульский "Арсенал". В составе "Зенита" он стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и четырехкратным обладателем суперкубка страны. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.